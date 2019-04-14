2019-04-14T11:22:17+03:00
Звезды

В Калининграде начался международный фестиваль искусств "Янтарное ожерелье"

Кирилл Алексеев
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В субботу в Калининграде стартовал международный фестиваль искусств "Янтарное ожерелье". Как сообщило агентство ТАСС, фестиваль открылся оперой Петра Чайковского "Пиковая дама" в исполнении Государственной академической симфонической капеллы России и солистов Большого театра.

- Концертное исполнение прославленным коллективом и солистами оперной сцены "Пиковой дамы" Чайковского, произведения, которое по праву является одной из вершин мирового оперного искусства, безусловно, стало большим музыкальным событием открывшегося фестиваля "Янтарное ожерелья", - сказал Виктор Бобков, директор Калининградской областной филармонии, которая является организатором фестиваля.

Фестиваль продлится до 10 июня. По словам Бобкова, калининградцев ждут встречи с лауреатами международных конкурсов пианистом Петром Лаулом и саксофонисткой Вероникой Кожухаровой, участником шоу "Голос" и проекта "Большая опера" Евгением Кунгуровым, обладателем премии Grammy и звания "Оперная дива" в США Мариной Домашенко, народным артистом РФ, виолончелистом Сергеем Ролдугиным и другими.

ИСТОЧНИК KP.RU

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