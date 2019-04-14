Парусники «Крузенштерн», «Седов» и «Паллада» уйдут в кругосветное путешествие

СЕГОДНЯ 11:31 2019-04-14T11:31:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В 2020 году исполнится 200 лет с момента открытии Антарктиды экспедицией под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. В связи с этим в 2019-2020 годах планируется кругосветная экспедиция учебно-парусных судов Росрыболовства «Крузенштерн», «Седов» и «Паллада». Соответствующее распоряжение подписано Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым.

Такая информация прозвучала во время встречи губернатора Калининградской области Антона Алиханова с ректором КГТУ Владимиром Волкогоном и капитаном легендарного барка "Крузенштерн" Михаилом Еремченко. Как было отмечено на встрече, перед кругосветной экспедицией будет проведена большая работа не только в техническом направлении, но и в плане подбора и формирования экипажа парусников.

Напомним, что недавно барк "Седов" попал в неприятные ситуации. Вначале российским морякам запретили войти в территориальные воды Эстонии, затем аналогичное решение приняла Польша. Причина - нахождение на борту судна курсантов из Крыма.

ИСТОЧНИК KP.RU