Под Гурьевском лоб в лоб столкнулись две иномарки, есть пострадавшие
В субботу вечером ДТП произошло на трассе Гурьевск - Каширское.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области, авария произошла в 17 часов 20 минут недалеко от поселка Рассвет.
- Автомобиль марки «Ауди» под управлением 34-летнего водителя, который выехал на полосу встречного движения, в результате чего совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем марки «Митцубиси» под управлением 31- летнего водителя, - отметили в полиции.
Как сообщается, в результате ДТП водитель автомобиля марки «Ауди» и 65-летняя пассажир автомобиля марки «Митцубиси» получили телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU