Под Гурьевском лоб в лоб столкнулись две иномарки, есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 11:41 2019-04-14T11:41:10+03:00

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В субботу вечером ДТП произошло на трассе Гурьевск - Каширское.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области, авария произошла в 17 часов 20 минут недалеко от поселка Рассвет.

- Автомобиль марки «Ауди» под управлением 34-летнего водителя, который выехал на полосу встречного движения, в результате чего совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем марки «Митцубиси» под управлением 31- летнего водителя, - отметили в полиции.

Как сообщается, в результате ДТП водитель автомобиля марки «Ауди» и 65-летняя пассажир автомобиля марки «Митцубиси» получили телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU