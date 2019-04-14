Андрей Кропоткин показал своим подписчикам белых сов
Председатель окружного Совета Калининграда Андрей Кропоткин, гуляя по одному из парков Калининграда, обратил внимание, что на дереве сидит целое семейство белых сов. Короткий рассказ, проиллюстрированный фотографией, он разместил в своем Инстаграме.
"Когда гуляешь, главное внимательно смотреть по сторонам, - написал Кропоткин. - В одном из парков Калининграда поселилось семейство сов – мама, папа и двое птенцов. За ними очень интересно наблюдать, но, главное, их не беспокоить".
Пост моментально стал популярен, в настоящий момент он имеет более восьми тысяч лайков. "Какая прелесть!", "Калининград не перестает удивлять", "Белые совы охраняют наш сон", - пишут подписчики под постом.
В каком именно парке обнаружились белые совы, Андрей Кропоткин не сообщил. И правильно.
ИСТОЧНИК KP.RU