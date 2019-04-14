2019-04-14T11:51:48+03:00
Дом. Семья

Андрей Кропоткин показал своим подписчикам белых сов

Кирилл Алексеев
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..Фото: Instagram.com
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Председатель окружного Совета Калининграда Андрей Кропоткин, гуляя по одному из парков Калининграда, обратил внимание, что на дереве сидит целое семейство белых сов. Короткий рассказ, проиллюстрированный фотографией, он разместил в своем Инстаграме.

"Когда гуляешь, главное внимательно смотреть по сторонам, - написал Кропоткин. - В одном из парков Калининграда поселилось семейство сов – мама, папа и двое птенцов. За ними очень интересно наблюдать, но, главное, их не беспокоить".

Пост моментально стал популярен, в настоящий момент он имеет более восьми тысяч лайков. "Какая прелесть!", "Калининград не перестает удивлять", "Белые совы охраняют наш сон", - пишут подписчики под постом.

В каком именно парке обнаружились белые совы, Андрей Кропоткин не сообщил. И правильно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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