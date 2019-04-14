2019-04-14T14:46:17+03:00
Здоровье

Стоматолог из Калининграда признана лучшей в России

Кирилл Алексеев
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Евгения Адрианова.Евгения Адрианова.Фото: Правительство Калининградской области
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Заведующая лечебно-профилактическим отделением Городской детской стоматологической поликлиники Евгения Адрианова признана лучшим стоматологом России. Об этом сообщили в минздраве Калининградской области, пояснив, что стоматолог стала победителем в своей номинации в ежегодном Всероссийском конкурсе врачей, который проводит Министерство здравоохранения РФ.

На торжественной церемонии, состоявшейся 8 апреля в Москве, дипломы победителям вручали заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой и главные внештатные специалисты профильного федерального ведомства.

"Комсомолка" присоединяется к поздравлениям!

ИСТОЧНИК KP.RU

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