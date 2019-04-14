2019-04-14T12:51:48+03:00
Общество

Автомобилисты жалуются на огромную пробку на выезде из Гурьевска

Кирилл Алексеев
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В воскресенье с утра выезд из Гурьевска, несмотря на выходной день, снова заблокирован крупной пробкой.

Как сообщают в "Сообществе автомобилистов Калининграда и области", движение парализовано на участке от микрорайона "Нойхаузен" ("Новая резиденция") до поселка Васильково. Многие автомобили разворачиваются, внедорожники пытаются преодолеть пробку через поле.

Как отмечается, пробка вызвана дорожными работами в поселке Васильково, а также тем, что большое количество жителей Гурьевска и Калининграда в воскресенье устремились на морские курорты.

Напомним, расширение существующей дороги Калининград - Гурьевск запланировано только на следующий год. Что касается строительства второго выезда из города, о чем заявлялось еще несколько лет назад, то в настоящее время не подготовлен даже проект пятикилометрового участка дороги. Чиновникам администрации Гурьевского городского округа эта задача оказалась не по зубам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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