Автомобилисты жалуются на огромную пробку на выезде из Гурьевска
В воскресенье с утра выезд из Гурьевска, несмотря на выходной день, снова заблокирован крупной пробкой.
Как сообщают в "Сообществе автомобилистов Калининграда и области", движение парализовано на участке от микрорайона "Нойхаузен" ("Новая резиденция") до поселка Васильково. Многие автомобили разворачиваются, внедорожники пытаются преодолеть пробку через поле.
Как отмечается, пробка вызвана дорожными работами в поселке Васильково, а также тем, что большое количество жителей Гурьевска и Калининграда в воскресенье устремились на морские курорты.
Напомним, расширение существующей дороги Калининград - Гурьевск запланировано только на следующий год. Что касается строительства второго выезда из города, о чем заявлялось еще несколько лет назад, то в настоящее время не подготовлен даже проект пятикилометрового участка дороги. Чиновникам администрации Гурьевского городского округа эта задача оказалась не по зубам.
ИСТОЧНИК KP.RU