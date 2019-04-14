Под Калининградом 10 российских компаний создадут судостроительный кластер
Под Калининградом появится крупный судостроительный кластер. Как сообщило агентство ТАСС, предварительно в него войдут 10 российских компаний. Какие именно, пока не сообщается.
Как сообщил министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области Дмитрий Кусков, до конца 2019 года в федеральное правительство будет направлена соответствующая заявка. Компании-участники проекта планируют, что после этого ведомство официально включит его в реестр промышленных кластеров РФ.
Как отмечается, проект судостроительного кластера позволит компаниям-участникам получать государственные субсидии для своих новых инвестиционных проектов.
ИСТОЧНИК KP.RU