Под Калининградом 10 российских компаний создадут судостроительный кластер

СЕГОДНЯ 16:19 2019-04-14T17:54:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Под Калининградом появится крупный судостроительный кластер. Как сообщило агентство ТАСС, предварительно в него войдут 10 российских компаний. Какие именно, пока не сообщается.

Как сообщил министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области Дмитрий Кусков, до конца 2019 года в федеральное правительство будет направлена соответствующая заявка. Компании-участники проекта планируют, что после этого ведомство официально включит его в реестр промышленных кластеров РФ.

Как отмечается, проект судостроительного кластера позволит компаниям-участникам получать государственные субсидии для своих новых инвестиционных проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU