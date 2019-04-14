2019-04-14T18:18:38+03:00
Общество

Активисты провели субботник у приговоренного к сносу старинного моста в Калининграде

Кирилл Алексеев
Поделиться:
..Фото: vk.com
Изменить размер текста:

Активисты из группы "Прусское наследие" продолжают попытки обратить внимание властей на старинный немецкий мост на улице Дачной, который ранее чиновники администрации приговорили к сносу. Накануне у моста прошел субботник, сообщается на странице группы в "ВКонтакте".

"Третий субботник "Прусского наследия" на Дачном мосту успешно состоялся, - сообщили организаторы. - Собирали мусор, обрезали кустарники, чистили ливневки. Благодарим всех участников!"

Мост на Дачной, который имеет несомненную архитектурную ценность, планируют снести для строительства новой дороги. В настоящее время петиция против сноса собрала без малого тысячу подписей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде спасли пенсионера, потерявшего сознание в запертой изнутри квартире
Под Калининградом 10 российских компаний создадут судостроительный кластер
Под Гурьевском ночью сгорели четыре автовышки
Автомобилисты жалуются на огромную пробку на выезде из Гурьевска
Стоматолог из Калининграда признана лучшей в России
Андрей Кропоткин показал своим подписчикам белых сов
Под Гурьевском лоб в лоб столкнулись две иномарки, есть пострадавшие
Парусники «Крузенштерн», «Седов» и «Паллада» уйдут в кругосветное путешествие
В Калининграде начался международный фестиваль искусств "Янтарное ожерелье"
Гришковец приехал на открытие всероссийской олимпиады по литературе в Калининграде
Калининградский «Локомотив» вырвал победу в первом полуфинальном матче женской Суперлиги
Матч «Балтики» в Калининграде посетили 7 тысяч 244 зрителя
На следующей неделе температура в Калининграде вырастет до +18 градусов
В понедельник в Светлогорске-1 закроют на ремонт железнодорожный переезд
«Балтика» проиграла последней команде чемпионата и вернулась в зону вылета
Найденному в Янтарном тюленю пришлось удалить зуб
Швеция поможет Калининграду с переработкой отходов
В Калининграде задержали мошенника, который обманывал иностранцев
На улице Суворова в Калининграде мотоцикл врезался в кроссовер
На трассе Калининград-Нестеров перевернулась «Ауди» с двумя детьми в салоне
За сутки калининградские пожарные 25 раз выезжали на тушение горящей травы
В Калининграде проходит празднование Дня селедки
В Калининграде воры вынесли из частного дома 45 тысяч рублей
На 32-летнюю калининградку завели уголовное дело за попытку задушить собственную мать