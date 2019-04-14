Активисты провели субботник у приговоренного к сносу старинного моста в Калининграде

СЕГОДНЯ 18:18 2019-04-14T18:18:38+03:00

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Активисты из группы "Прусское наследие" продолжают попытки обратить внимание властей на старинный немецкий мост на улице Дачной, который ранее чиновники администрации приговорили к сносу. Накануне у моста прошел субботник, сообщается на странице группы в "ВКонтакте".

"Третий субботник "Прусского наследия" на Дачном мосту успешно состоялся, - сообщили организаторы. - Собирали мусор, обрезали кустарники, чистили ливневки. Благодарим всех участников!"

Мост на Дачной, который имеет несомненную архитектурную ценность, планируют снести для строительства новой дороги. В настоящее время петиция против сноса собрала без малого тысячу подписей.

ИСТОЧНИК KP.RU