В Калининграде спасли пенсионера, потерявшего сознание в запертой изнутри квартире

СЕГОДНЯ 19:11 2019-04-14T19:11:00+03:00

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Сотрудники МЧС провели спецоперацию в одном из домов Калининграда.

Как сообщили в Северо-Западном региональном поисковом отряде МЧС России, калининградец в течении нескольких часов не мог дозвониться до отца, а когда приехал к нему домой, оказалось что дверь закрыта изнутри. При этом на звонки никто не отвечал.

Прибывшие спасатели при помощи альпинистского снаряжения спустились на балкон квартиры. В квартире они обнаружили пожилого мужчину без сознания. Открыв входную дверь, спасатели обеспечили допуск родственников и врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU