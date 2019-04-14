В Калининграде спасли пенсионера, потерявшего сознание в запертой изнутри квартире
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Сотрудники МЧС провели спецоперацию в одном из домов Калининграда.
Как сообщили в Северо-Западном региональном поисковом отряде МЧС России, калининградец в течении нескольких часов не мог дозвониться до отца, а когда приехал к нему домой, оказалось что дверь закрыта изнутри. При этом на звонки никто не отвечал.
Прибывшие спасатели при помощи альпинистского снаряжения спустились на балкон квартиры. В квартире они обнаружили пожилого мужчину без сознания. Открыв входную дверь, спасатели обеспечили допуск родственников и врачей.
ИСТОЧНИК KP.RU