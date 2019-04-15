В Гусеве закрылся последний газетный киоск

СЕГОДНЯ 09:36 2019-04-15T09:36:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В городах области продолжают закрываться газетные киоски. Накануне, как сообщило издание gusev-online, последний киоск закрылся в Гусеве. Ранее без газет остались Неман, Советск, Краснознаменск и другие города и поселки области.

По информации издания, в лучшие времена в Гусеве работало 13 киосков, после того, как они перешли в частные руки, осталось только четыре. Но вот, пришло время, и нет ни одного. Также отмечается, что теперь газеты и журналы можно приобрести в магазинах.

ИСТОЧНИК KP.RU