Калининградский борец Муса Евлоев стал чемпионом Европы

СЕГОДНЯ 09:45 2019-04-15T09:46:24+03:00

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В Бухаресте завершился чемпионат Европы по греко-римской борьбе. В воскресенье прошли финальные схватки в различных весовых категориях. В самой тяжелой категории - до 97 кг - победу одержал наш земляк Муса Евлоев. Он "в сухую", со счетом 9:0, разгромил своего оппонента - Кирилла Милова из Болгарии.

Муса Евлоев - титулованный борец. На его счету "золото" и "серебро" на чемпионатах мира, а также две победы на кубках мира. Теперь к списку достижений добавилась победа на чемпионате Европы.

"Комсомолка" поздравляет спортсмена!

ИСТОЧНИК KP.RU