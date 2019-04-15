2019-04-15T10:34:18+03:00
Общество

Более 700 человек написали тотальный диктант в Калининградской области

Образовательная акция прошла в шестой раз
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Правительство Калининградской области
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В Калининградской области в акции «Тотальный диктант» участвовало более 720 человек. Данные приводит пресс-служба областного правительства.

Диктант желающие писали в БФУ, где текст читала министр образования Светлана Трусенева, и в филиале РАНХиГС. Здесь участники писали текст под диктовку заместителя полномочного представителя Президента Российской Федерации в СЗФО Романа Балашова.

Также акция проходила в Славской центральной городской библиотеке.

Напомним, в «Тотальном диктанте» принимают участие все желающие по всему миру с поправкой на часовые пояса. В этом году автором текста для диктанта стал писатель и журналист Павел Басинский.

Первый «Тотальный диктант» провели в 2004 году студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. За 15 лет акция приобрела всемирный масштаб: ее воплощают активисты и волонтеры в разных уголках планеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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