Жители Янтарного задолжали за свет 2 млн рублей

СЕГОДНЯ 10:54 2019-04-15T10:56:13+03:00

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Задолженность жителей Янтарного за электричество за год снизилась почти на 18%, и составляет 2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба «Янтарьэнергосбыта».

Среди должников в компании выделили 5 неплательщиков с общим долгом 351,9 тыс руб. Задолженность каждого такого потребителя превышает 50 тыс. руб. Этим потребителям энергетики ввели режим ограничения энергоснабжения, взыскали задолженность в суде.

С начала года 14 потребителей с долгами, проживающие в Янтарном, остались без электроэнергии, сумма их задолженности превысила 91 тыс. руб. Еще четыре жителя города в плане на отключение электроэнергии, они задолжали сбытовой компании крупную сумму.

ИСТОЧНИК KP.RU