2019-04-15T10:59:57+03:00
Общество

В Калининграде определили участников патриотической акции «Поезд Памяти – 2019»

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В апреле пройдет молодежная патриотическая акция «Поезд Памяти», она будет посвящена 75-летию прорыва блокадного кольца Ленинграда.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, всего было подано 89 заявок из 19 муниципалитетов. Участниками конкурса стали представители детских и молодёжных объединений в возрасте от 14 до 22 лет.

Для успешного прохождения отбора кандидатам необходимо было предоставить информацию о деятельности объединения в 2018-2019 годах. Кроме того, требовалось выполнения конкурсных заданий, в том числе снять видеоролик о мемориале, подготовить видеоинтервью с жителем блокадного Ленинграда, провести интерактивное мероприятие, посвященное 75-летию снятия блокады, разработать инфографику о жизни своего родственника, принимавшего участие в Великой Отечественной войне.

Итоги отбора можно посмотреть по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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