В Калининграде в течение дня отключено электричество на четырех улицах

СЕГОДНЯ 12:11 2019-04-15T12:12:38+03:00

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В понедельник, 15 апреля, в Калининграде в течение дня не будет света в домах на четырех улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов свет будет отсутствовать в домах на наб. Карбышева 22а, 24, 26, 26а, 26б, 28, 9;

С 09.00 до 20.00 – на ул. Проф. Баранова 36, 43, 45, ул. Черняховского 1-5, 7, ул. Подп. Иванникова 18, также с 09.00 до 20.00 не будет работать светофор на перекрестке ул. Черняховского–ул. Горького.

Холодной воды не будет с 09.00 до 17.00 на ул. Партизанская 2б, ул. Проф. Баранова 2, 6, ул. Беланова 97-107.

ИСТОЧНИК KP.RU