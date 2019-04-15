2019-04-15T12:20:18+03:00
Спорт

Калининградские болельщики не смогли выбрать эмблему для клуба «Балтика»

Предстоит второй тур голосования
Александр КАТЕРУША
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Один из вариантов эмблемы с описанием, который вышел во второй тур.Один из вариантов эмблемы с описанием, который вышел во второй тур.Фото: пресс-служба ФК "Балтика"
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Болельщики «Балтики» выбирали эмблему для клуба в минувшую субботу 13 апреля на стадионе Калининград, где балтийцы играли с «Зенитом-2» (наши проиграли 0:2). На матче присутствовало чуть больше 7000 зрителей, проголосовало всего 1658 человек. Об этом сообщается в Фан-группе «Балтики» в ВК.

В лидеры выбились две эмблемы: старая и обновленная.

«Ни одна эмблема не набрала более 50 % голосов, а это значит, что нас с вами ожидает второй тур выборов. Решение о проведении второго тура голосования было принято совместно среди присутствующих наблюдателей», - говорится в сообщении.

По предварительной информации повторное голосование состоится 25 мая в день матча «Балтика» - «Тюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU

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