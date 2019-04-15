Калининградские болельщики не смогли выбрать эмблему для клуба «Балтика»
Болельщики «Балтики» выбирали эмблему для клуба в минувшую субботу 13 апреля на стадионе Калининград, где балтийцы играли с «Зенитом-2» (наши проиграли 0:2). На матче присутствовало чуть больше 7000 зрителей, проголосовало всего 1658 человек. Об этом сообщается в Фан-группе «Балтики» в ВК.
В лидеры выбились две эмблемы: старая и обновленная.
«Ни одна эмблема не набрала более 50 % голосов, а это значит, что нас с вами ожидает второй тур выборов. Решение о проведении второго тура голосования было принято совместно среди присутствующих наблюдателей», - говорится в сообщении.
По предварительной информации повторное голосование состоится 25 мая в день матча «Балтика» - «Тюмень».
ИСТОЧНИК KP.RU