В Калининграде отремонтируют дорогу к Бюро судебно-медицинской экспертизы

СЕГОДНЯ 12:22 2019-04-15T12:22:47+03:00

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В Калининграде будет отремонтирован проезд от улицы Невского до Бюро судебно-медицинской экспертизы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Уже проведена работа по установлению собственников зданий и гаражей, коммуникаций расположенных поблизости, а также проведена расчистка территорий вокруг, отремонтирована сама дорога.

- Осталось только убедить собственника «Ритуального зала», расположенного рядом с Бюро судмедэкспертизы благоустроить парковку, - отметили в мэрии.

По словам замглавы администрации Юрия Федяшова, в перспективе эта дорога может быть продолжена и соединена с улицей Арсенальной, что позволит разгрузить транспортные потоки в районе Орудийной-Артиллерийской.

ИСТОЧНИК KP.RU