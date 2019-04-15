2019-04-15T12:28:33+03:00
Общество

Саперы Балтфлота обезвредили на выходных 50 боеприпасов времен войны

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба Балтфлота
Изменить размер текста:

На выходных на территории Калининградской области военные саперы обезвредили 50 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

В поселке Зеленый Гай под Зеленоградском обезврежено 4 артиллерийских снаряда калибра 76-мм, 29 45-мм артиллерийских снарядов и 14 ручных осколочных гранат. Со строительной площадки на ул. Безымянная в Гурьевске вывезен один 82-мм артиллерийский снаряд.

Кроме того флотские саперы обезвредили два 100-мм артиллерийских снаряда в посёлке Медовое и посёлке Комсомольск. Все опасные находки вывезены на полигоны в Калининградской области, где будут уничтожены методом подрыва.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Калининградские приставы собирают жалобы на коллекторов
Калининградцы намерены спасти мост на улице Дачной – около него прошел уже третий субботник
В Калининградской области сгорело уже больше 1600 га травы в полях
В Калининградской области может появиться новое месторождение янтаря
Алиханов: Морскую добычу янтаря стоит разрешить
Сборная России по регби выиграла четвертьфинал юниорского чемпионата Европы в Калининграде
Алиханов: Больше 20 стран имеют разные «интересы» в регионе
В Калининграде сегодня похоронят предпринимателя Евгения Попова
В Калининградской области ремонтируют три ж/д переезда
В Калининграде отремонтируют дорогу к Бюро судебно-медицинской экспертизы
Калининградские болельщики не смогли выбрать эмблему для клуба «Балтика»
В Калининграде в течение дня отключено электричество на четырех улицах
В Калининграде определили участников патриотической акции «Поезд Памяти – 2019»
Жители Янтарного задолжали за свет 2 млн рублей
Более 700 человек написали тотальный диктант в Калининградской области
Калининградский борец Муса Евлоев стал чемпионом Европы
В Гусеве закрылся последний газетный киоск
В Калининграде спасли пенсионера, потерявшего сознание в запертой изнутри квартире
Активисты провели субботник у приговоренного к сносу старинного моста в Калининграде
Под Калининградом 10 российских компаний создадут судостроительный кластер
Под Гурьевском ночью сгорели четыре автовышки
Автомобилисты жалуются на огромную пробку на выезде из Гурьевска