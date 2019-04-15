Саперы Балтфлота обезвредили на выходных 50 боеприпасов времен войны
На выходных на территории Калининградской области военные саперы обезвредили 50 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.
В поселке Зеленый Гай под Зеленоградском обезврежено 4 артиллерийских снаряда калибра 76-мм, 29 45-мм артиллерийских снарядов и 14 ручных осколочных гранат. Со строительной площадки на ул. Безымянная в Гурьевске вывезен один 82-мм артиллерийский снаряд.
Кроме того флотские саперы обезвредили два 100-мм артиллерийских снаряда в посёлке Медовое и посёлке Комсомольск. Все опасные находки вывезены на полигоны в Калининградской области, где будут уничтожены методом подрыва.
ИСТОЧНИК KP.RU