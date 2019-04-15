2019-04-15T12:40:06+03:00
Общество

В Калининградской области ремонтируют три ж/д переезда

Работы продлятся до 18 апреля
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Ремонтные работы на железнодорожных переездах в Черняховске, Светлогорске-1 и в поселке Переславское начались 15 апреля и продлятся до 18 апреля.

Как сообщает пресс-служба КЖД, 16 и 17 апреля в Черняховске будет выполняться асфальтировка прилегающей к переезду на улице Железнодорожная автодороги.

На переезде в Светлогорске -1 аналогичные работы будут производиться 18 и 19 апреля.

В КЖД отметили, что полного перекрытия автодорог на подъездах к переездам не планируется. Ремонты будут выполняться с поочередным перекрытием полос проезжей части в месте пересечения с железнодорожными путями.

Графике движения поездов не поменяется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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