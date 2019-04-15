В Калининграде сегодня похоронят предпринимателя Евгения Попова

СЕГОДНЯ 12:44 2019-04-15T12:51:21+03:00

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11 апреля безвременно ушел из жизни Евгений Попов, кандидат юридических наук, преподаватель кафедры уголовного процесса, криминалистики и правовой информатики юридического института и преподаватель инженерно-технического института БФУ имени Канта. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

- Евгений Александрович на протяжении многих лет являлся председателем Государственной экзаменационной комиссии по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», принимал активное участие в становлении будущих юристов и специалистов в области автотехнического обслуживания, - рассказали в университете. - Он с большим энтузиазмом занимался вопросами профессиональной подготовки кадров для автотранспортной отрасли - читал лекции по международным перевозкам для студентов нашего университета, а также вел занятия по криминалистике для будущих юристов.

Похороны состоятся в 14 часов сегодня, 15 апреля, на кладбище на Балтийском шоссе. Прощание начнется в полдень на транспортной базе «Попов Е.А.» на улице 4-я Большая Окружная, 61.

ИСТОЧНИК KP.RU