Алиханов: Больше 20 стран имеют разные «интересы» в регионе

СЕГОДНЯ 12:50 2019-04-15T12:51:05+03:00

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Больше 20 стран имеют разные «интересы» в Калининградской области, они работают с общественностью и продвигают не всегда позитивную повестку. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов в интервью «ТАСС».

- Были случаи такого тихого, очень аккуратного внедрения истории с тем, что нацисты тоже страдали во время войны. Они страдали потому, что они на нас напали, жгли наши деревни, убивали наших людей. Вспоминаю рассказы моей бабушки про то, как деревня, в которой она жила маленькой девочкой с братом, переходила из рук в руки во время боев во время войны по восемь раз за день. В этом смысле у меня достаточно жесткая позиция. Приравнивание каких-то страданий фашистских солдат к тому, что пережили наши люди, неприемлемо, - цитирует издание слова калининградского губернатора.

Антон Алиханов отметил, что в области произошло усиление внимания к соблюдению законодательства со стороны НКО.

- Сделано достаточно много, чтобы им стало сложнее это делать, и ничего плохого в этом не вижу. Они, правда, жаловались на эту тему, но закон есть закон. Мы вполне довольны сейчас тем уровнем прозрачности, который показывают НКО. Сменившееся руководство, например, Немецко-Русского дома в Калининграде — мы видим конструктивную работу. Надеюсь, она в таком ключе и продолжится, - сказал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU