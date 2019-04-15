Сборная России по регби выиграла четвертьфинал юниорского чемпионата Европы в Калининграде

СЕГОДНЯ 13:00 2019-04-15T13:01:23+03:00

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Стадион «Сельма» принял стартовый матч отечественных регбистов против команды из Румынии. На трибунах собралось свыше 3500 зрителей.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, россияне победили со счетом 13:11 и квалифицировались в полуфинал игр за места с первого по четвертое.

- Люди пришли поддержать наших мальчишек, скандировали «Россия-Россия», запускали волну, растянули огромный флаг с надписью «Калининград». Это впечатляет и, безусловно, помогло нам в непростой ситуации, - сказал главный тренер российской юниорской сборной Сергей Лыско.

Теперь наша команда сыграет с действующими чемпионами 17 апреля в 18:30 на Сельме. Вторым полуфиналистом в этой части турнирной сетки стала сборная Грузии.

Отметим, юниорские соревнования по регби-15 среди восьми европейских сборных Россия примет впервые. В Калининграде ждут команды из Грузии, Испании, Германии, Португалии, Бельгии, Нидерландов, Румынии и России.

Игровые дни запланированы на 17 и 20 апреля. 12 матчей пройдут на трех аренах – десять встреч примут стадионы «Сельма» и «Локомотив», а игры за первое и третье место пройдут на стадионе «Калининград».

Лицом турнира стал известный актер и общественный деятель Иван Охлобыстин.

Расписание матчей чемпионата Европы по регби U18 смотрите тут.

ИСТОЧНИК KP.RU