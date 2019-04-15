2019-04-15T13:06:43+03:00
Экономика

Алиханов: Морскую добычу янтаря стоит разрешить

Но только - если нет ущерба для экологии
Кирилл Алексеев
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов выступил за легализацию морской добычи янтаря, но только в том случае, если не наносится вреда для экологии. Об этом глава области сообщил в интервью агентству ТАСС.

- Вопрос с незаконной добычей на земле для меня абсолютно понятен: добытчики приводили земли в состояние экологической катастрофы, на это было страшно просто смотреть, - отметил губернатор. - Но есть ли негативный эффект от добычи на морском дне, пока непонятно. Янтарь лежит неглубоко, метр - два, и рано или поздно его может вытолкнуть из песка. Если нет экологического ущерба в том, что его извлекут, то, возможно, стоит подумать о механизме легализации промысла.

В настоящее время морская добыча солнечного камня юридически никак не регламентирована. Между тем этим промыслом в Калининградской области занимаются около 700 человек. С риском для жизни дайверы совершают погружения, некоторые из них гибнут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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