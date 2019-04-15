В Калининградской области может появиться новое месторождение янтаря

СЕГОДНЯ 13:14 2019-04-15T13:19:55+03:00

Изменить размер текста: A A

"Калининградский янтарный комбинат" больше не обладает монопольным правом на добычу янтаря. Об этом сообщил в интервью агентству ТАСС губернатор Антон Алиханов. По его словам, получена еще одна лицензия на добычу, и в регионе может появиться новое месторождение. Где именно, пока неизвестно.

- Вторая лицензия на добычу есть, - сказал Алиханов. - Есть живая компания, которая ей владеет, какого-то законодательного ограничения на то, чтобы эта компания начала добычу, нет. Исходя из этого, допускаю, что добыча может начаться, может появиться разрабатываемое месторождение.

Напомним, в Калининградской области сосредоточено более 70 процентов мировых запасов янтаря.

ИСТОЧНИК KP.RU