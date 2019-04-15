2019-04-15T13:19:42+03:00
Происшествия

В Калининградской области сгорело уже больше 1600 га травы в полях

Ежедневно пожарные выезжают на тушение сухой растительности
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининградской области продолжает гореть трава. Только за минувшие сутки в регионе было зафиксировано 27 палов на общей площади свыше 27 гектаров.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального Управления МЧС России, всего с начала года зафиксировано уже 1167 палов. Сгорело 1637 га травы.

Напоминаем, что с 15 марта на территории Калининградской области введен особый противопожарный режим. Отдыхающие на природе люди и дачники – под особым контролем сотрудников МЧС.

Ранее губернатор Антон Алиханов назвал людьми с больным сознанием тех, кто весной поджигает траву в полях.

Кроме того, глава региона выступил за ужесточение наказания для тех землепользователей, кто не ухаживают за полями в Калининградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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