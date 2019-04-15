2019-04-15T13:22:28+03:00
Общество

Калининградцы намерены спасти мост на улице Дачной – около него прошел уже третий субботник

Иван МАРКОВ
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Участники третьего субботникаУчастники третьего субботникаФото: Анна Королева
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Калининградцы провели уже третий субботник у моста на улице Дачной. 13 апреля поработать у переправы, которую власти намерены снести, собрались 6 человек с лопатами и граблями, которые собрали мусор, провели обрезку кустарников и почистили те ливневки, которые не удавалось привести в порядок на прошлых уборках.

Напомним, жители собирались у моста на субботник уже дважды (23 и 30 марта), и за это время вывезли 22 мешка мусора, который ранее собрали с прилегающей территории, засыпали гравием дорожные ямы, почистили часть ливневок.

Организаторы и участники мероприятий по очистке моста считают, что городские власти должны прислушаться к ним и сохранить мост как велопешеходный, а трассу, которую в этом месте собираются проложить, построить в нескольких метрах от переправы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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