Калининградские приставы собирают жалобы на коллекторов
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В понедельник, 15 апреля, региональное управление судебных приставов проводит горячую линию для граждан, столкнувшихся с незаконными действиями коллекторов. Об этом сообщает пресс-служба приставов.
Пожаловаться на действия коллекторов можно до 17 часов по телефону горячей линии: (4012) 924-924
- Жаловаться на незаконные действия коллекторов граждане могут как в правоохранительные органы, таи и в Службу судебных приставов, которая с 1 января 2017 года наделена функциями контроля за деятельностью коллекторских агентств, - отметили в пресс-службе УФССП по Калининградской области.
ИСТОЧНИК KP.RU