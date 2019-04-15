СЕГОДНЯ 14:09 2019-04-15T14:11:29+03:00

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В мае в Калининградской области пройдут учения по работе энергосистемы в изолированном режиме. Об этом в интервью «ТАСС» заявил губернатор Антон Алиханов.

- Это будут полноценные учения по изолированному режиму энергосистемы области, но не выход из энергокольца БРЭЛЛ. Литва в рамках энергокольца забирает до 300 мегаватт энергии, почти треть того, что мы генерируем на ТЭЦ-2 в Калининграде. Мы, конечно, заинтересованы, чтобы такая схема работы сохранялась, потому что это возможность экспорта электроэнергии и, соответственно, заработок, - сказал Алиханов.

Глава региона отметил, что надеется в перспективе вернуться к вопросу строительства Балтийской атомной станции (БАЭС).

- Будущий энергобаланс в сопредельных государствах указывает на необходимость дополнительных энергетических мощностей, и БАЭС могла бы стать надежным источником, но здесь, как говорится, мяч уже на стороне европейских партнеров, - сказал Антон Алиханов.

ИСТОЧНИК KP.RU