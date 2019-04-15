2019-04-15T14:38:39+03:00
Общество

В Калининградской области начали распределять разрешения на весенне-летний сезон охоты

Виктор Сергеев
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В Калининградской области начали распределять разрешения на весенне-летний сезон охоты. Как сообщает пресс-служба регионального министерства природных ресурсов и экологии, прием заявлений на участие в распределении разрешений начинается 15 апреля и закончится по 8 мая.

Разрешения на охоту будут действовать в 10-ти угодьях: Новоселовское, Багратионовское, Добровольское, Июльское, Заливинское, Жилинское, Неманское, Лунинское, Краснополянское, Майское.

ИСТОЧНИК KP.RU

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