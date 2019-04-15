На конкурс стартапов "Бизнес Баттл" поступило уже 10 заявок

СЕГОДНЯ 14:47 2019-04-15T14:47:20+03:00

Заявить о своем проекте и получить деньги на его реализацию можно до 26 апреля

Изменить размер текста: A A

Меньше чем за неделю на проект "Бизнес Баттл" поступило уже 10 заявок от участников, сообщили организаторы, отметив, что отправить анкеты кандидаты могут до 26 апреля 2019 года.

Большая часть заявок от предпринимателей из Калининграда. Но география проекта не ограничена, напомнили авторы "Бизнес Баттла": к участию допускаются проекты из любой точки мира. Как сообщалось ранее, этой возможностью воспользовался разработчик-резидент немецкого бизнес-акселератора.

"Участники планируют начать дело в таких отраслях как строительство, общепит, туризм и отдых, а также сферу информационных технологий", - рассказали организаторы.

"Бизнес Баттл" - это проект, в котором авторы прорывных идей для бизнеса могут рассказать о них будущим клиентам и получить финансирование на реализацию своего проекта. Присоединиться к участникам просто: надо заполнить заявку на сайте бизнесбаттл.рф, добавить к ней фото и короткое видео. Снять ролик можно даже на смартфон. Затем наставники "Бизнес Баттла" отберут участников в свои команды. В течение нескольких этапов кандидаты будут доказывать крупным калининградским предпринимателями прибыльность своих проектов. У тех, кто дойдет до финала, на руках будет завершенный бизнес-проект, готовый к реализации. Победитель получит бесплатное обучение по программе MBA в Институте бизнеса и делового администрирования РАНХиГС. Стоимость такого курса составляет 897 тысяч рублей. Еще один крупный приз "Бизнес Баттла" - промопакет в ведущих СМИ региона от медиагруппы "Западная пресса".

Проект реализуется при поддержке губернатора Калининградской области Антона Алиханова. Генеральные партнёры "Бизнес Баттла" - правительство Калининградской области и ИБДА РАНХиГС (Москва). Партнёры — КТПП и Фонд поддержки предпринимательства.

Подать заявку можно ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU