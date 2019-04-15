2019-04-15T15:00:47+03:00
Общество

Фермер из Бартошице объяснил, почему в Польше не жгут траву в полях

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Польский фермер Роман Романовски, который в Полесском районе возделывает земли сельхозназначения, долгое время простоявшие без дела, объяснил, почему в Польше не жгут траву.

- У нас вся земля распахана, просто нечего поджигать. Так надо сделать и в Калининградской области! Чтобы не жгли траву в полях, нужно обрабатывать земли. Тогда не будет проблем, - говорит Роман Романовски. – Хотя в Польше тоже раньше так было – где земля была нераспаханная, то там поджигали, горело.

Российско-польское предприятие Романа Романовски из города Бартошице уже в этом году планирует увеличить посевные площади в Калининградской области до 3,5 тысячи гектаров – за счет проведения культуртехнических работ на земле.

В прошлом году таким образом в Полесском районе в порядок привели около 600 гектаров, неиспользуемых длительное время.

Отметим, в Калининградской области с начала года зафиксировано уже 1167 палов. Сгорело 1637 га травы.

Напомним, с 15 марта на территории региона введен особый противопожарный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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