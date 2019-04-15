Алиханов – о строительстве IT-деревни в Светлогорске: Пока это только проект

СЕГОДНЯ 15:00 2019-04-15T15:00:27+03:00

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Региональные власти продолжают обсуждать вопрос, в том числе, с GS-Group, о строительстве IT-деревни рядом со Светлогорском. Об этом в интервью «ТАСС» сообщил губернатор Антон Алиханов.

- Проект IT-деревни существует, но, к сожалению, сейчас у нас предложение в части коммерческих площадей явно не поспевает за спросом. Обсуждаем этот вопрос в том числе с GS-Group, предлагаем им территорию рядом со Светлогорском, пользуясь случаем, вашей площадкой (ТАСС), готов предложить. У нас есть больше 400 гектаров прямо рядом с городом. Мы готовы обсуждать использование этой территории для девелоперского проекта, создания жилых и офисных площадей под IT-индустрию. Пока это только проект, - цитирует издание слова калининградского губернатора.

Напомним, в октябре прошлого года в ходе Всероссийского форума Проф IT Антон Алиханов рассказал о планах строительства IT-деревни в Светлогорске.

- Как въезжаешь в Светлогорск, не доезжая города, чуть-чуть справа, огромные поля раскинулись. Сейчас это поля, но с учетом того, насколько айтишники, переезжающие сюда, хотят жить рядом с морем, мы решили выделить больше 10 гектаров под реализацию концепции IT-деревни, отдельного IT-кластера, возможно, с выставочным центром, - сказал Антон Алиханов.

ИСТОЧНИК KP.RU