Калининградские власти сэкономили более 1 млрд рублей на закупках в 2018 году
Объем проведенных в 2018 году проведенных государственных и муниципальных закупок в Калининградской области составил более 18 млрд рублей. По результатам торгов удалось сэкономить более 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Как отметил губернатор Антон Алиханов, правительство области последние два года целенаправленно занимается централизацией закупок и повышением их прозрачности. В частности, была создана собственная информационная система по закупкам, на уровень региона переведена значительная часть закупок муниципальных администраций и все закупки, финансируемые с участием средств областного бюджета.
Кроме этого,в ноябре прошлого года в регионе принято типовое положение о закупках, которое помогло упорядочить эту работу в различных государственных учреждениях.
ИСТОЧНИК KP.RU