2019-04-15T15:08:34+03:00
Общество

Калининградские власти сэкономили более 1 млрд рублей на закупках в 2018 году

Виктор Сергеев
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Объем проведенных в 2018 году проведенных государственных и муниципальных закупок в Калининградской области составил более 18 млрд рублей. По результатам торгов удалось сэкономить более 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как отметил губернатор Антон Алиханов, правительство области последние два года целенаправленно занимается централизацией закупок и повышением их прозрачности. В частности, была создана собственная информационная система по закупкам, на уровень региона переведена значительная часть закупок муниципальных администраций и все закупки, финансируемые с участием средств областного бюджета.

Кроме этого,в ноябре прошлого года в регионе принято типовое положение о закупках, которое помогло упорядочить эту работу в различных государственных учреждениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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