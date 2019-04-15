Уголовник устроил блэкаут в центре Калининграда

СЕГОДНЯ 15:31 2019-04-15T15:32:49+03:00

После кражи кабеля с подстанции обесточенной оказалась часть улицы Черняховского и Ленинского проспекта

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Полиция задержала виновника бэкаута, который поверг во тьму часть улицы Черняховского и Ленинского проспекта в Калининграде 3 апреля.

К правоохранителям обратился представитель энергетической компании, который сообщил, что с трансформаторной подстанции исчезло 10 метров силового кабеля. Материальный ущерб составил 10 тысяч рублей.

При осмотре места происшествия эксперт–криминалист обнаружил подозрительные отпечатки пальцев. Помогли сыщикам и записи камер видеонаблюдения. Пробив «пальчики» по ведомственной базе данных, полицейские установили личность их обладателя – 34-летнего, ранее судимого, а ныне безработного калининградца. А сличив фото подозреваемого с видеокадрами, убедились, что на подстанции орудовал именно он.

- Горожанин был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД России. - Украденный кабель обнаружили в одном из пунктов приема металлолома и изъяли. Возбуждено уголовное дело по признакам статьи 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU