2019-04-15T15:51:32+03:00
Общество

В Калининграде бизнесмен пытался подкупить сотрудника транспортной полиции

Виктор Сергеев
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В Калининграде возбудили уголовное дело на предпринимателя, который пытался подкупить сотрудника транспортной полиции. Об этом сообщает пресс-служба Северо-западного следственного управления на транспорте СК.

Бизнесмен хотел помочь своему компаньону – гражданину Китая, которому грозила уголовная ответственность за незаконное использование средств индивидуализации товаров и изъятии контрафактной продукции. Поэтому мужчина решил дать взятку сотруднику транспортной полиции в аэропорту Храброво.

Уголовное дело возбуждено по статье «Дача взятки должностному лицу».

ИСТОЧНИК KP.RU

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