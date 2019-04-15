2019-04-15T15:56:31+03:00
Общество

Калининградцам предложили выбрать название для православного храма на ул. Артиллерийской

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининграде открыли голосование – выбирают святого, в честь которого будет назван строящийся храм на ул. Артиллерийской.

Как сообщает пресс-служба Калининградской епархии, есть три варианта. А именно:

- в честь богослова Иоанна Лествичника. Христианский богослов, византийский философ, игумен Синайского монастыря, известен, прежде всего, как составитель авторитетного и весьма популярного памятника аскетической литературы – «Лествица»;

- В честь преподобной Марии Египетской. Святая, известная своим особым подвигом многолетней жизни в пустыни; судьба этой святой – один из самых глубоких примеров покаяния;

- Собор Соловецких святых. Соловецкие острова известны тем, что начиная с середины XV века там жили христианские отшельники – преподобные Зосима, Савватий и Герман.

Сообщается, что в выборе названия храма могут принять участие все желающие.

Для голосования необходимо оставить комментарий тут или написать письмо на электронную почту: pressa.ke39@gmail.com.

ИСТОЧНИК KP.RU

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