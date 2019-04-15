За три дня на калининградских дорогах задержали 33 пьяных водителя

СЕГОДНЯ 15:57 2019-04-15T15:58:15+03:00

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С пятницы по воскресенье инспекторы ГИБДД задержали в Калининградской области 33 пьяных водителя. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Четверо водителей сели пьяными за руль, уже будучи лишенными прав за «пьянку». Теперь им грозит уже уголовная ответственность за пьяное вождение.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными и своевременно сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть на горячую линию «Нетрезвый водитель» по телефону 8(4012) 552-811.

ИСТОЧНИК KP.RU