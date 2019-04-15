2019-04-15T15:58:15+03:00
Общество

За три дня на калининградских дорогах задержали 33 пьяных водителя

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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С пятницы по воскресенье инспекторы ГИБДД задержали в Калининградской области 33 пьяных водителя. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Четверо водителей сели пьяными за руль, уже будучи лишенными прав за «пьянку». Теперь им грозит уже уголовная ответственность за пьяное вождение.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными и своевременно сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть на горячую линию «Нетрезвый водитель» по телефону 8(4012) 552-811.

ИСТОЧНИК KP.RU

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