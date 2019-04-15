2019-04-15T16:21:49+03:00
Общество

В Калининградской области задержали 95 иностранцев-нелегалов

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде за нарушение миграционного законодательства задержали 95 иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Среди правонарушителей 82 иностранца нарушили правила пребывания на территории России. Еще 13 гостей региона занимались незаконной трудовой деятельностью.

Кроме этого, полицейские выявили восемь фактов фиктивной постановки по учет иностранцев, а также три факта фиктивной регистрации иностранцев по месту жительства. Также возбуждено да дела по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков», сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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