Найденный на Куршской косе тюлень идет на поправку
Животное самостоятельно есть рыбу, чем радует ветеринаров
.Фото: предоставлено зоопарком
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Тюлень, найденный на Куршской косе, оказался самочкой. В Калининградский зоопарк животное привезли истощенное, с ссадинами на теле.
Как сообщает пресс-служба учреждения, тюлень ест самостоятельно рыбу, чем радует ветеринаров.
Так было принято решение эту самку посадить к тюленю, который был найден и спасен в Отрадном (он тоже питается самостоятельно).
- Двое других тюленя пока получают и питательную смесь, и рыбу. Сейчас, помимо процедур, основная задача - откорм пациентов. Для полноценной самостоятельной жизни каждый должен растолстеть как минимум до 40 кг., а лучше - больше! – говорят в зоопарке.
ИСТОЧНИК KP.RU