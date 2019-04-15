Найденный на Куршской косе тюлень идет на поправку

СЕГОДНЯ 18:34 2019-04-15T18:34:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Тюлень, найденный на Куршской косе, оказался самочкой. В Калининградский зоопарк животное привезли истощенное, с ссадинами на теле.

Как сообщает пресс-служба учреждения, тюлень ест самостоятельно рыбу, чем радует ветеринаров.

Так было принято решение эту самку посадить к тюленю, который был найден и спасен в Отрадном (он тоже питается самостоятельно).

- Двое других тюленя пока получают и питательную смесь, и рыбу. Сейчас, помимо процедур, основная задача - откорм пациентов. Для полноценной самостоятельной жизни каждый должен растолстеть как минимум до 40 кг., а лучше - больше! – говорят в зоопарке.

ИСТОЧНИК KP.RU