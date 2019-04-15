На складе в Калининграде обнаружили партию зараженных вредителями томатов из Македонии
В Калининграде на территории склада временного хранения «Сириус» в партии томатов из Македонии обнаружили вредителей.
В лаборатории, куда были направлены овощи, подтвердили – импортные помидоры заражены южноамериканской томатной молью.
Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Калининградской области, 18 тонн томатов направлены на обеззараживание.
Южноамериканская томатная моль является опасным вредителем овощных культур закрытого и открытого грунта, который активно распространился в Южной Америке, Европе и странах Средиземноморья. Потери урожайности и товарных качеств продукции в результате повреждения вредителем могут достигать, по различных оценкам, от 35 до 100%.
ИСТОЧНИК KP.RU