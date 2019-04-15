2019-04-15T18:42:54+03:00
Общество

На складе в Калининграде обнаружили партию зараженных вредителями томатов из Македонии

Александр КАТЕРУША
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До рынка томаты не доехали.До рынка томаты не доехали.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининграде на территории склада временного хранения «Сириус» в партии томатов из Македонии обнаружили вредителей.

В лаборатории, куда были направлены овощи, подтвердили – импортные помидоры заражены южноамериканской томатной молью.

Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Калининградской области, 18 тонн томатов направлены на обеззараживание.

Южноамериканская томатная моль является опасным вредителем овощных культур закрытого и открытого грунта, который активно распространился в Южной Америке, Европе и странах Средиземноморья. Потери урожайности и товарных качеств продукции в результате повреждения вредителем могут достигать, по различных оценкам, от 35 до 100%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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