На складе в Калининграде обнаружили партию зараженных вредителями томатов из Македонии

СЕГОДНЯ 18:41 2019-04-15T18:42:54+03:00

До рынка томаты не доехали. Фото: Александр КАТЕРУША

Изменить размер текста: A A

В Калининграде на территории склада временного хранения «Сириус» в партии томатов из Македонии обнаружили вредителей.

В лаборатории, куда были направлены овощи, подтвердили – импортные помидоры заражены южноамериканской томатной молью.

Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Калининградской области, 18 тонн томатов направлены на обеззараживание.

Южноамериканская томатная моль является опасным вредителем овощных культур закрытого и открытого грунта, который активно распространился в Южной Америке, Европе и странах Средиземноморья. Потери урожайности и товарных качеств продукции в результате повреждения вредителем могут достигать, по различных оценкам, от 35 до 100%.

ИСТОЧНИК KP.RU