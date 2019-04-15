Мобильный центр здоровья начал работу в Зеленоградском районе

СЕГОДНЯ 19:07 2019-04-15T19:07:39+03:00

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На территории Калининградской области продолжает работу передвижной комплекс «Поликлиника» - прием ведут в апреле на территории трех муниципалитетов.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, с 15 по 19 апреля Мобильный центр здоровья работает в Зеленоградском районе.

Прием ведут с 10:00 до 14:.00 в Доме культуры поселка Коврово (ул. Балтийская, 53).

Пациентов ждут специалисты Центра здоровья, возможность пройти обследования (маммография, УЗИ, офтальмолог, антропометрия, кардиолог, гинеколог), сдать кровь на глюкозу и холестерин, измерить внутриглазное давление.

Уже с 22 апреля специалисты будут вести прием в Гусевском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU