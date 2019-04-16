Самбист из Калининграда выиграл бронзу первенства Европы
Солнечный Кипр принял молодежные соревнования по самбо, собрав 265 спортсменов из 22 стран.
В составе сборной России отличился уроженец Правдинска Геворг Гзирян, выступавший в категории «до 74 кг».
Как сообщает министерство спорта Калининградской области, в поединке за третье место Геворг выиграл представителя Франции с разгромным счетом 8:0.
Уже 20 апреля наш спортсмен выступит на домашнем Кубке Балтийских стран памяти Заслуженного тренера России Анатолия Хлопецкого. В мае ему предстоит выступить на этапе Кубка мира во Франции.
Геворг Гзирян – неоднократный призер и победитель различных соревнований, атлет регионального центра спортивной подготовки сборных команд.
ИСТОЧНИК KP.RU