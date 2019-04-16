2019-04-16T10:08:53+03:00
Спорт

Самбист из Калининграда выиграл бронзу первенства Европы

Соревнования прошли на Кипре
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
Изменить размер текста:

Солнечный Кипр принял молодежные соревнования по самбо, собрав 265 спортсменов из 22 стран.

В составе сборной России отличился уроженец Правдинска Геворг Гзирян, выступавший в категории «до 74 кг».

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, в поединке за третье место Геворг выиграл представителя Франции с разгромным счетом 8:0.

Уже 20 апреля наш спортсмен выступит на домашнем Кубке Балтийских стран памяти Заслуженного тренера России Анатолия Хлопецкого. В мае ему предстоит выступить на этапе Кубка мира во Франции.

Геворг Гзирян – неоднократный призер и победитель различных соревнований, атлет регионального центра спортивной подготовки сборных команд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На реконструкцию загородных лагерей в Калининградской области потратят 50 млн рублей
Славск в среду останется без холодной воды
Правительство выделило Советску 43,8 млн рублей на реконструкцию стадиона «Красная звезда»
В Калинниграде с водителя, сбившего насмерть пешехода, взыскали почти 1 млн рублей
В Советске двое разнорабочих обворовали стройплощадку погранперехода
В ГИБДД назвали самые опасные для пешеходов улицы Калининграда
В Калининграде пенсионерка пострадала при падении в троллейбусе
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах отключили свет и воду
В Калининграде на неделе пройдет ремонт на 12-ти улицах
В апреле в Калининградской области сгорело 17 гектаров леса
Власти назвали дату проведения фестиваля «День балтийского поля»
Пьяный калининградец разбил кулаком лобовое стекло чужого автомобиля
Место Виталия Анучкина в горсовете Калининграда занял главврач больницы №3
Полиция Озерска объявила в розыск пропавшего 15-летнего подростка