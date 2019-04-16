В Калининградской области пожарные 40 раз выезжали на тушение палов травы
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининградской области в самом разгаре сезон палов травы. Только за минувшие сутки в регионе было зафиксировано 40 палов. Для ликвидации пожаров в полях привлекались пожарные расчеты в составе 182 человек и 40 единиц техники. Цифры сообщают в пресс-службе МЧС России по Калининградской области
Отметим, всего с начала года зафиксировано уже 1167 палов. Сгорело 1637 га травы.
Напомним, с 15 марта на территории региона введен особый противопожарный режим.
ИСТОЧНИК KP.RU