2019-04-16T10:21:57+03:00
Общество

В Калининграде проверят уличные сирены

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Во вторник, 16 апреля, в 11:00 в Калининграде будут вновь проверять сирены – в городе будет гудеть.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, в Калининграде и в административных центрах городских округов и районов области будет произведено кратковременное включение уличных сирен.

Проверяют с целью определения готовности региональной автоматизированной системы оповещения населения.

В МЧС отмечают, что это лишь проверка, сигнал никаких действий населения не предусматривает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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