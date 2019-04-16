В Калининграде проверят уличные сирены

СЕГОДНЯ 10:21 2019-04-16T10:21:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 16 апреля, в 11:00 в Калининграде будут вновь проверять сирены – в городе будет гудеть.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, в Калининграде и в административных центрах городских округов и районов области будет произведено кратковременное включение уличных сирен.

Проверяют с целью определения готовности региональной автоматизированной системы оповещения населения.

В МЧС отмечают, что это лишь проверка, сигнал никаких действий населения не предусматривает.

ИСТОЧНИК KP.RU