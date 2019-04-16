В Калининграде проверят уличные сирены
.Фото: Александр КАТЕРУША
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Во вторник, 16 апреля, в 11:00 в Калининграде будут вновь проверять сирены – в городе будет гудеть.
Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, в Калининграде и в административных центрах городских округов и районов области будет произведено кратковременное включение уличных сирен.
Проверяют с целью определения готовности региональной автоматизированной системы оповещения населения.
В МЧС отмечают, что это лишь проверка, сигнал никаких действий населения не предусматривает.
ИСТОЧНИК KP.RU