Алиханов назвал музейно-образовательный комплекс в Калининграде маяком русской культуры на Балтике
Строящийся музейно-образовательный комплекс в Калининграде станет новым маяком русской культуры на Балтике. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов
на открытии выставки произведений норвежского экспрессиониста Эдварда Мунка в Третьяковской галерее.
Напомним, одним из подразделений комплекса станут выставочные залы Третьяковской галереи.
- Мы уже начали работу, готовим площадку. Очень рады, что в него войдут филиалы Большого театра, Эрмитажа, Третьяковской галереи, это станет настоящей точкой притяжения для туристов со всего мира, – отметил Антон Алиханов.
Строительство учебных и жилых корпусов планируется завершить в 2020 году, а полностью реализовать проект музейного и театрально-образовательного комплекса к 2023 году.
ИСТОЧНИК KP.RU