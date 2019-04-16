Алиханов назвал музейно-образовательный комплекс в Калининграде маяком русской культуры на Балтике

СЕГОДНЯ 10:27 2019-04-16T10:27:20+03:00

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Строящийся музейно-образовательный комплекс в Калининграде станет новым маяком русской культуры на Балтике. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов

на открытии выставки произведений норвежского экспрессиониста Эдварда Мунка в Третьяковской галерее.

Напомним, одним из подразделений комплекса станут выставочные залы Третьяковской галереи.

- Мы уже начали работу, готовим площадку. Очень рады, что в него войдут филиалы Большого театра, Эрмитажа, Третьяковской галереи, это станет настоящей точкой притяжения для туристов со всего мира, – отметил Антон Алиханов.

Строительство учебных и жилых корпусов планируется завершить в 2020 году, а полностью реализовать проект музейного и театрально-образовательного комплекса к 2023 году.

ИСТОЧНИК KP.RU