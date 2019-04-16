2019-04-16T10:30:23+03:00
Общество

Полиция Озерска объявила в розыск пропавшего 15-летнего подростка

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Отдел полиции по Озёрскому району разыскивает 15-летнего Романа Галахова, проживающего в поселке Яблоновка. Накануне подросток ушел из дома по месту жительства и до настоящего времени его нахождение не установлено.

Приметы: на вид 15 лет, рост 158 см, худощавого телосложения, волосы русые.

Был одет: куртка удлиненная коричневого цвета, спортивные штаны темно-синего цвета с серыми лампасами, кофта черная с молнией по типу «поло» с рисунком белого цвета на груди, колоши женские розового цвета.

Если вам что-либо известно о местонахождении Галахова Романа Борисовича , просьба сообщить об этом в отделение полиции по Озёрскому району по телефонам: 8(4012) 552-611, 8(40142) 3-24-02 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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