Место Виталия Анучкина в горсовете Калининграда занял главврач больницы №3

СЕГОДНЯ 10:37 2019-04-16T10:37:10+03:00

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Депутатский мандат Виталия Анучкина, покинувшего горсовет Калининграда, передан главврачу больницы №3 Руслану Кабисову. Об этом сообщает пресс-служба избирательной комиссии Калининградской области.

С предложение передать мандат Кабисову выступило городское отделение «Единой России». Кабисов на прошлый выборах входил в муниципальный список кандидатов, выдвинутых «ЕР» в горсовет Калининграда.

Напомним, руководитель группы компаний «Калининграднефтестрой» Виталий Анучкин являлся депутатом горсовета Калининграда трех созывов с 2006 года. С сентября 2016 года он возглавлял комиссию по городскому хозяйству. В начале апреля он принял решение покинуть горсовет.

ИСТОЧНИК KP.RU