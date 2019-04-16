2019-04-16T10:44:48+03:00
Общество

Пьяный калининградец разбил кулаком лобовое стекло чужого автомобиля

Виктор Сергеев
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Утром в полицию пришла расстроенная жительница с улицы Р.Люксембург и рассказала, что кто-то ночью разбил лобовое стекло ее «Мазды».

Прибывшие на место правоохранители установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался 48-летний местный житель.

- Пьяный мужчина по пути домой оказался во дворе соседнего дома, где подошел к чужому автомобилю и нанес по стеклу удар кулаком, - рассказали в пресс-службе УМВД.

На него завели уголовное дело по статье «Умышленное повреждение имущества», мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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