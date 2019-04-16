Власти назвали дату проведения фестиваля «День балтийского поля»

СЕГОДНЯ 10:50 2019-04-16T10:51:17+03:00

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В этом году сельскохозяйственный фестиваль «День балтийского поля» состоится 27 и 28 июля. Об этом сообщила министр сельского хозяйства Наталья Шевцова. По ее словам, площадка разместится в районе поселка Талпаки.

- Наша задача – сделать фестиваль ярким и незабываемым, показать всем жителям области, гостям из других регионов и стран, что калининградский агропромышленный и рыбохозяйственный комплекс – это надежно, современно, прибыльно и интересно. В этом году мы расширим программу, готовим много нового, – сказала Наталья Шевцова.

Напомним, впервые фестиваль провели в 2016 году. На площадке праздника действуют масштабные тематические выставки специализированной техники и сельхозживотных. Одним из центральных событий фестиваля является демонстрация полевых работ.

ИСТОЧНИК KP.RU