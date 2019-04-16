В апреле в Калининградской области сгорело 17 гектаров леса

СЕГОДНЯ 10:55 2019-04-16T10:56:37+03:00

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За 10 дней в Калининградской области сгорело 17 гектаров леса. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства природных ресурсов и экологии.

Всего было ликвидировано 11 возгораний в течение первых суток после обнаружения.

- Во всех случаях их причиной служил человеческий фактор, три возгорания возникли из-за сельскохозяйственных палов, - отметили в министерстве.

В одном из случаев огонь перекинулся с полей на торфяник в Полесском районе. Для тушения 0,7 га. лесного фонда были задействованы 13 специалистов пожарно-химических станций «Гвардейск», Полесск», «Славск» и «Пеньки» и 5 единиц спецтехники. Ликвидация пожара заняла 15 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU